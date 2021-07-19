Технологии

В Индии разработали робота-официанта, развлекающего клиентов

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В Индии разработали робота-официанта, развлекающего клиентов

В Индии разработали робота-официанта, развлекающего клиентов

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19.07.2021 17:06

Укринформ

Индийская компания Vistan NextGen разработала интерактивного робота-официанта Maira, который адаптирует свой голос под собеседника.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Telangana Today.

Робот меняет свой голос в зависимости от пола своего собеседника. Например, если к Maira обращается мужчина, женщина или ребенок, то устройство адаптирует свой голос под своего собеседника.

В Индии разработали робота-официанта, развлекающего клиентов

Кроме того, робот, благодаря технологии по распознаванию лица, может пожимать руку, кивать головой и развлекать клиентов, пока они ждут своего заказа, который им также принесет сам робот. Он также запрограммирован «видеть, чувствовать и слышать» окружающую среду для быстрой адаптации в месте, в котором находится.

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«Итак, если клиент стоит перед роботом и здоровается, устройство ответит и начнет с человеком разговор. Это первый такого типа работ в Индии», – заявил основатель компании Рама Раджу Сингам.

Фото с сайта telanganatoday.com

По материалам: Укринформ

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