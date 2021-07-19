Spotify Palette создает цветовую палитру на основе музыкальных предпочтений

19.07.2021 13:37

Укринформ

Разработчик «Израиль Медина» создал сервис Spotify Palette, который на основе истории прослушиваний музыки на стриминговой платформе Spotify собирает цветовую палитру пользователя.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 9to5mac.

Каждый цвет представляет собой стиль музыки, который слушает пользователь. Например, появление красного цвета в палитре будет означать, что пользователю нравится более энергичная музыка. А оранжевый определен как «цвет движения».

После того как будет создана палитра, Spotify Palette расскажет на основе каких песен был сделан выбор сервиса.

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Пользователи смогут обмениваться своими цветовыми палитрами.

Сервис Spotify Palette является бесплатным.

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Как сообщал Укринформ, руководство музыкального стримингового сервиса Spotify объявило о запуске программы Work From Anywhere, благодаря которой сотрудники смогут работать практически в любом месте по своему выбору.

По материалам: Укринформ