Китай запустил очередную партию спутников
Китай запустил очередную партию спутников
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19.07.2021 06:43
Укринформ
Утром в понедельник с космодрома в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В», которая вывела на орбиту 10-ю группу спутников дистанционного зондирования.
О запуске сообщает Синьхуа, передает Укринформ.
«В понедельник при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2В» («Великий поход-2В») Китай успешно вывел на намеченные орбиты десятую группу спутников дистанционного зондирования, принадлежащих семейству «Яогань-30», – говорится в сообщении.
Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
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При помощи ракеты был также выведен на орбиту спутник «Тяньци-15».
Как подчеркивает Синьхуа, это уже 380-й полет ракет-носителей серии «Чанчжэн».
Фото: xinhuanet.com
По материалам: Укринформ