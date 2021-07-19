Audi представила седан – мощность более 400 лошадиных сил

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19.07.2021 12:02

Укринформ

Немецкий автопроизводитель Audi представил новый автомобиль 2022 Audi RS3.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car and Driver.

В середине установлен 2,5-литровый турбодвигатель с мощностью 401 лошадиная сила. Это на 7 л.с. больше, чем у предшественника – 2020 RS3.

Новая модель оборудована 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Audi представила новый седан / Фото: Audi

Компания утверждает, что новый седан разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды.

Отмечается, что официально пока стартовая цена базовой модели неизвестна, однако по мнению экспертов, один экземпляр 2022 Audi RS3 будет стоить около 60 тысяч долларов США.

Как сообщал Укринформ, американская компания Jeep представила новый внедорожник 2022 – Jeep Compass.

По материалам: Укринформ