В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

Фото

18.07.2021 06:27

Укринформ

Шанхайский астрономический музей (ШАМ), представляющий собой крупнейший планетарий в мире, открывается для публичных посещений с воскресенья.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.

Как отмечается, в ШАМ представлены около 70 метеоритов, собранных, в частности на Луне и Марсе, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.

Крупнейший в мире планетарий открылся в Китае / Фото: xinhuanet.com

По материалам: Укринформ