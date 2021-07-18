Технологии

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

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В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

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18.07.2021 06:27

Укринформ

Шанхайский астрономический музей (ШАМ), представляющий собой крупнейший планетарий в мире, открывается для публичных посещений с воскресенья.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Площадь планетария, который является филиалом Шанхайского научно-технологического музея, составляет около 58,6 тыс. кв. м.

Как отмечается, в ШАМ представлены около 70 метеоритов, собранных, в частности на Луне и Марсе, а также более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

Крупнейший в мире планетарий открылся в Китае / Фото: xinhuanet.com

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

В Шанхае открылся крупнейший в мире планетарий

По материалам: Укринформ

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