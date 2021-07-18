Toyota приостановила производство в ЮАР из-за беспорядков
Toyota приостановила производство в ЮАР из-за беспорядков
18.07.2021 01:17
Укринформ
Японская компания Toyota остановила производство на своем автозаводе в Южно-Африканской Республике, где продолжаются массовые беспорядки.
Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.
На автомобильном заводе в городе Дурбан Toyota ежегодно выпускала около 80 тысяч внедорожников и пикапов.«Это предприятие обеспечивает базу европейского экспорта компании», – уточняет агентство.
Сообщается, что Toyota также закрыла некоторые из отделений своих дилеров в ЮАР.
В компании заявляют, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности сотрудников.
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Дата возобновления производства пока не называется.
Как сообщал Укринформ, 9 июля в нескольких провинциях ЮАР вспыхнули протесты с призывом освободить бывшего президента Джейкоба Зуму из тюрьмы. Вскоре массовые выступления переросли в беспорядки, в ходе которых уже погибли более 200 человек.
По материалам: Укринформ