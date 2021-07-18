Телескоп Hubble возобновляет работу – NASA

18.07.2021 01:54

Укринформ

Агентство NASA заявило, что телескоп Hubble, на котором более месяца назад возникли неисправности, возобновляпет сбор научных данных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NASA.

Аэрокосмическое агентство NASA вернуло научные приборы на телескопе Hubble в рабочее состояние. Таким образом, сбор научных данных этим аппаратом возобновляется.

В NASA отмечают, что это будут первые данные, собранные после того, как 13 июня в компьютере на Hubble возникла проблема. Тогда приборы телескопа были переведены в безопасную конфигурацию, в результате чего научные работы приостановились.

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Напомним, телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery. С тех пор он передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной.

Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов, на основе которых подготовлено около 13 тыс. научных работ.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ