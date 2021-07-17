NASA отремонтировало телескоп Hubble

16.07.2021 19:20

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно переключило телескоп Hubble на работу с резервным компьютером для возобновления работы аппарата.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уже активирован резервный модуль PCU (Power Control Unit), который обеспечивает питанием узел SI C & DH.

Кроме того, также активирован резервный блок команд и форматирование научных данных CU/SDF. После этого произошло включение резервного компьютера.

Специалисты NASA уже приступили к работам по включению научных инструментов. В ближайшее время телескоп возобновит свою работу.

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Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установило вероятную причину выхода из строя телескопа Hubble.

Как сообщалось, в настоящее время главный бортовой компьютер телескопа Hubble полностью находится в оффлайне: инженеры с Земли пытаются как можно быстрее возобновить его нормальную работу.

Телескоп Hubble выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов, на основе которых подготовлены около 13 тыс. научных работ.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ