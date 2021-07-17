Технологии

Google изменила дизайн своих эмодзи

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Google изменила дизайн своих эмодзи

Google изменила дизайн своих эмодзи

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17.07.2021 19:41

Укринформ

Google изменила дизайн своих эмодзи, сделав их более «универсальными, доступными и аутентичными». 

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Google.

В частности, эмодзи «пирог», который в настоящее время выглядит как классический американский тыквенный пирог и больше подходит для жителей США, после обновления на территории Великобритании будет более нейтральным. А эмодзи «бикини» больше не будет выглядеть так, будто купальник одели на невидимого человека.

Google изменила дизайн своих эмодзи

Google изменила дизайн своих эмодзи

Все эти смайлики можно будет использовать на других платформах Google, включая Android, Gmail, Chat, Chrome OS и YouTube.

Google изменила дизайн своих эмодзи

Новые эмодзи появятся этой осенью вместе с финальным релизом Android 12.

По материалам: Укринформ

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