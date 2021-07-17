Google изменила дизайн своих эмодзи

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17.07.2021 19:41

Укринформ

Google изменила дизайн своих эмодзи, сделав их более «универсальными, доступными и аутентичными».

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Google.

В частности, эмодзи «пирог», который в настоящее время выглядит как классический американский тыквенный пирог и больше подходит для жителей США, после обновления на территории Великобритании будет более нейтральным. А эмодзи «бикини» больше не будет выглядеть так, будто купальник одели на невидимого человека.

Все эти смайлики можно будет использовать на других платформах Google, включая Android, Gmail, Chat, Chrome OS и YouTube.

Новые эмодзи появятся этой осенью вместе с финальным релизом Android 12.

По материалам: Укринформ