Брэнсон в космосе, «облачная» Windows и робот-гуманоид: новинки технологий за неделю

Брэнсон в космосе, «облачная» Windows и робот-гуманоид: новинки технологий за неделю

17.07.2021 11:00

Укринформ

На этой неделе произошло историческое событие, которое обсуждает весь мир, – миллиардер Ричард Брэнсон стал первым космическим туристом. Кроме того, Microsoft представила «облачную» версию Windows 365, Украина подписала соглашение с Amazon, а китайские разработчики представили «умного» робота-гуманоида и дрон-акулу.

Космос

Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос

Космолет Ричарда Брэнсона успешно приземлился, а миллиардер стал первым пассажиром своего туристического ракетоплана.

В течение нескольких минут экипаж ракеты находился в состоянии невесомости. А уже после этого ракета начала постепенно опускаться. В финале миссии ракета успешно состыковалась с Землей и приземлилась.

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NASA отремонтировало телескоп Hubble

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно переключило телескоп Hubble на работу с резервным компьютером для возобновления работы аппарата.

Фото: NASA

Уже активирован резервный модуль PCU (Power Control Unit), который обеспечивает питанием узел SI C & DH. Кроме того, также активирован резервный блок команд и форматирование научных данных CU/SDF. После этого произошло включение резервного компьютера.

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Астрономы заметили активность на самой большой из обнаруженных комет

Астрономы с помощью телескопа обсерватории Лас Камбрес (LCO) заметили активность на комете C / 2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейн.

Фото: LOOK/LCO

Отмечается, что комета является самой большой из всех, которые когда-либо были обнаружены.

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Телескоп NASA нашел две молодые планетные системы

Ученые с помощью телескопа TESS обнаружили четыре планеты, вращающиеся вокруг двух молодых звезд.

Звезды TOI 2076 и TOI 1807 располагаются на расстоянии 130 световых лет от Земли, а дистанция между ними составляет около 30 световых лет.

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В атмосфере газовой экзопланеты впервые обнаружили изотопы

Исследователи из Лейденского университета (Нидерланды) впервые обнаружили изотопы в атмосфере экзопланеты.

Газовая планета TYC 8998-760-1 b, которая была обнаружена в 2019 году, расположена в 300 световых лет от Земли.

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Hubble показал яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона

Телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию шарообразного звездного скопления NGC 6380.

Фото: ESA/Hubble & NASA, E. Noyola

Само скопление расположено в созвездии Скорпиона на расстоянии приблизительно 35 тыс. световых лет от Земли.

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В Китае начали изучать образцы грунта с Луны

В Китае приступили к изучению образцов лунного грунта, доставленных на Землю зондом "Чанъэ-5".

Фото: twitter.com/PDChina

Около 17 граммов образцов реголита, доставленных на Землю лунным зондом "Чанъэ-5", были распределены между 13 научно-исследовательскими учреждениями, чьи заявки на участие в исследовательских программах Центра лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении были одобрены.

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NASA показало новые снимки Марса

Мини-вертолет Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Марсе сделал во время своего последнего полета новые фотографии Красной планеты.

Фото: jpl.nasa.gov

Снимки были сделаны камерой Ingenuity еще 5 июля, когда аппарат совершал свой уже девятый полет на Красной планете.

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Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon

Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon, которую используют во время запусков на МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.

Autonomous SpaceX droneship,

A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

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ІТ і гаджети

IТ, стартапы и облачные технологии: Украина подписала документ с Amazon

В Лондоне вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали документ, который ускорит цифровую трансформацию и внедрение инноваций в Украине.

Программы от Amazon помогут развить украинскую ІТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.

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Microsoft официально представила Windows 365

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 365.

Как отмечается, Windows 365 будет доступна со 2 августа этого года.

По словам главного исполнительного директора компании Microsoft Сатьи Наделлы, с созданием Windows 365 появляется новая категория – Cloud PC или виртуализированный рабочий стол.

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Apple выпустила магнитный аккумулятор для всех видов iPhone 12

Компания Apple выпустила беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack для всех версий iPhone 12.

Отмечается, что MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части всех версий модели iPhone 12. Устройство продолжает автономную работу iPhone 12, чья батарея разряжается.

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Microsoft приобретет разработчика систем кибербезопасности за $500 миллионов – Bloomberg

Компания Microsoft решила приобрести компанию RiskIQ, которая разрабатывает программы в сфере безопасности.

Отмечается, что таким образом технический гигант пытается расширить свою продукцию и лучше защитить клиентов в условиях усиления глобальных кибератак. Соглашение может быть анонсировано в ближайшие дни.

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Роботы и искусственный интеллект

В Китае представили робота-гуманоида

Китайская компания UBTECH Robotics представила "умного" робота-гуманоида Walker X.

Благодаря искусственному интеллекту робот может взаимодействовать с людьми, подбирать предметы и избегать препятствий.

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Напечатанный на 3D-принтере первый стальной мост открыли в Амстердаме

Над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в Амстердаме открыли первый в мире пешеходный мост из стали, напечатанный на 3D-принтере.

Фото: www.amsterdam.nl

Мост будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. В частности, хотят изучить, как он будет реагировать на погодные условия и перемещения пешеходов.

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В Японии протестируют робота, который удаляет ядерные обломки

Робот, разработанный для удаления обломков ядерного топлива из одного из поврежденных реакторов на АЭС «Фукусима дай-ити», был доставлен на завод в Кобэ на западе Японии для прохождения испытаний.

Робот был разработан в Великобритании и доставлен самолетом в Японию.

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В Китае разработали дрон-акулу для подводной разведки

Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.

Фото: dronedj.com

Общая длина акулы-дрона равна 2,2 метра, его максимальная скорость под водой 18,5 км в час. Также аппарат оборудован системой «всестороннего избежания препятсвий».

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Наука

Белок из яда паука помогает спасать людей с инсультами

Ученые из Австралийского университета Квинсленда во время экспериментов на крысах обнаружили, что введение белка из яда воронкообразных пауков после инсульта значительно уменьшает повреждение мозга, даже если его ввести через длительное время после начала острого нарушения мозгового кровообращения.

«Мы обнаружили, что этот небольшой белок Hi1a чрезвычайно уменьшает повреждение мозга, даже если ввести его через восемь часов после начала инсульта. Команда также протестовала Hi1a на клетках сердца, поскольку, как и мозг, сердце является одним из самых чувствительных органов в организме к потере кровотока и недостатку кислорода», – сказал профессор Гленн Кинг.

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Китай разработал холодильник с абсолютным нулем температуры

Институт физики, входящий в состав Академии наук Китая, разработал прототип холодильника, который обеспечивает сверхнизкую температуру, близкую к абсолютному нулю, что является физическим пределом температуры.

В институте заявили, что разработали прототип холодильника для реализации сверхнизкой температуры всего на 0,01 градус выше абсолютного нуля (0 по шкале Кельвина), который составляет -273,15 градуса Цельсия.

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Продукты, выращенные в космосе – это уже реальность

Успешная история изучения влияния радиации и невесомости на разные растения и пищевые культуры.

В этом месяце в Китае собрали урожай риса из семян, побывавших в космосе, а на МКС уже не раз получали урожай редиса, салата, капусты. В космосе можно выращивать даже хлопок.

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В Китае создали пластмассу, которая за неделю разлагается на солнце

Исследователи в Китае разработали новый вид пластмассы, который разрушается всего за неделю под воздействием солнечного света и кислорода, что, по их мнению, поможет создать электронику, которую легче утилизировать.

Новый материал появился, когда автор исследования Лян Ло из китайского Университета науки и техники Хуачжун работал над усовершенствованным типом химических датчиков.

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Автомобили

Автоторможение и еще 74 функции безопасности: Jeep представил новый внедорожник

Американская компания Jeep представила новый внедорожник 2022 – Jeep Compass.

В середине внедорожника установлены 21,3-сантиметровый сенсорный дисплей с новой информационно-развлекательной системой Uconnect 5 и 25,7-сантиметровая панель приборов.

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Всего 350 экземпляров черного цвета: BMW представила спецверсию X5

Немецкий автопроизводитель BMW представил автомобиль BMW X5 ограниченной серии Black Vermillion Edition.

Фото: BMW

В автомобиле установлен 3-литровый шестицилиндровый турбодвигатель мощностью 335 лошадиных сил, есть 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Всего будет изготовлено 350 экземпляров этой модели в черном цвете.

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Peugeot представил новейший гибридный гиперкар 9X8

Французский автопроизводитель Peugeot после нескольких лет отсутствия снова примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2022 году: Peugeot 9X8 — это новая запись в истории бренда, благодаря которой Peugeot войдет в новый класс гиперкаров.

Peugeot ​9X8 — это гиперкар длиной 5 метров, шириной более 2 метров и высотой всего 1,18 метра. Настоящий низкий «летчик». В отличие от своего предшественника 908, 9X8 имеет на борту не дизельный, а бензиновый двигатель. Это 2,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, который передает на задние колеса 680 лошадиных сил.

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В Британии представили автомобиль, который очищает воздух во время движения

Британский дизайнер Томас Хизервик на фестивале с авто- и мотоспорта Goodwood представил автомобиль, который собирает твердые частицы в отработаных газах, производимых при использовании авто.

Фото: GETTY IMAGES

У автомобиля – большая стеклянная крыша, а интерьер спроектирован так, чтобы авто внутри выглядело как комната с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом, предназначенным для встреч или приема пищи.

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Воздушная служба такси: японская компания планирует запустить бизнес летающих авто

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

Фото: Volocopter

Компания откроет службу пассажирских перевозок, которая соединит аэропорты и популярные туристические направления в префектуре Миэ. Далее планируют превратить этот сервис в такой бизнес, который позволит перевозить людей к различным местам наподобие службы такси.

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Первое фото: Hardo Mülle

По материалам: Укринформ