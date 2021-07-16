WhatsApp заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии
WhatsApp заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии
16.07.2021 19:33
Укринформ
WhatsApp сообщил о блокировании более двух миллионов учетных записей в Индии в мае и июне из-за нарушения правил компании.
Об этом говорится в первом ежемесячном отчете компании о соответствии спорным новым ІТ-правилам Индии, передает Укринформ ссылкой на ВВС.
Отмечается, что 95% этих пользователей были заблокированы из-за нарушения ограничений на количество пересылаемых сообщений в Индии.
Индия является крупнейшим рынком WhatsApp с около 400 миллионами пользователей.
Как отметили в компании, ее главной целью является предотвращение массовой рассылке вредоносных или нежелательных сообщений учетными записями в Индии. В стране в период с 15 мая по 15 июня были заблокированы два миллиона учетных записей, которые отправляют «высокий и ненормальный объем сообщений».
С помощью передовой технологии машинного обучения WhatsApp ежемесячно блокирует около восьми миллионов учетных записей по всему миру.
Приложение, принадлежащее компании Facebook, часто оказывается в центре обсуждения распространения дезинформации и фейковых новостей в Индии. В частности, фейковые сообщения и видео, которые распространяются на территории страны в больших объемах, в прошлом провоцировали массовое насилие в Индии, что приводило к гибели людей.
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В компании отметили, что кроме реагирования на жалобы пользователей и принятие мер по ним через канал рассмотрения жалоб, WhatsApp развернул собственные инструменты для предотвращения злоупотреблений на платформе.
Руководящие принципы, объявленные в Индии в феврале, и которые вступили в силу в мае, направлены на регулирование контента в социальных сетях и на поточных платформах и вызывают серьезную обеспокоенность относительно свободы слова и конфиденциальности пользователей.
Критики считают, что они наделяют правительство и правоохранительные органы полномочиями удалять широкий спектр контента в Интернете.
По материалам: Укринформ