WhatsApp заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии

WhatsApp заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии

16.07.2021 19:33

Укринформ

WhatsApp сообщил о блокировании более двух миллионов учетных записей в Индии в мае и июне из-за нарушения правил компании.

Об этом говорится в первом ежемесячном отчете компании о соответствии спорным новым ІТ-правилам Индии, передает Укринформ ссылкой на ВВС.

Отмечается, что 95% этих пользователей были заблокированы из-за нарушения ограничений на количество пересылаемых сообщений в Индии.

Индия является крупнейшим рынком WhatsApp с около 400 миллионами пользователей.

Как отметили в компании, ее главной целью является предотвращение массовой рассылке вредоносных или нежелательных сообщений учетными записями в Индии. В стране в период с 15 мая по 15 июня были заблокированы два миллиона учетных записей, которые отправляют «высокий и ненормальный объем сообщений».

С помощью передовой технологии машинного обучения WhatsApp ежемесячно блокирует около восьми миллионов учетных записей по всему миру.

Приложение, принадлежащее компании Facebook, часто оказывается в центре обсуждения распространения дезинформации и фейковых новостей в Индии. В частности, фейковые сообщения и видео, которые распространяются на территории страны в больших объемах, в прошлом провоцировали массовое насилие в Индии, что приводило к гибели людей.

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В компании отметили, что кроме реагирования на жалобы пользователей и принятие мер по ним через канал рассмотрения жалоб, WhatsApp развернул собственные инструменты для предотвращения злоупотреблений на платформе.

Руководящие принципы, объявленные в Индии в феврале, и которые вступили в силу в мае, направлены на регулирование контента в социальных сетях и на поточных платформах и вызывают серьезную обеспокоенность относительно свободы слова и конфиденциальности пользователей.

Критики считают, что они наделяют правительство и правоохранительные органы полномочиями удалять широкий спектр контента в Интернете.

По материалам: Укринформ