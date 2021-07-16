Netflix планирует запустить видеоигры в следующем году – СМИ

Netflix планирует запустить видеоигры в следующем году – СМИ

15.07.2021 17:19

Укринформ

Стриминговая платформа Netflix планирует в следующем году запустить видеоигры на своем сервисе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает Укринформ.

Отмечается, что это направление возглавит Майк Верду, ранее работавший на руководящих должностях в Electronic Arts и Facebook.

По словам источника агентства, идея заключается в том, чтобы предложить видеоигры как еще один раздел на стриминговой платформе Netflix на протяжении следующего года.

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Компания не планирует увеличивать стоимость подписки, по крайней мере пока.

Издание пишет, что переход к видеоиграм станет одним из самых смелых шагов Netflix. К тому же, это решение является еще одним способом привлечь новых клиентов.

Компания уже начала размещать объявления о вакансиях на своем сайте.

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Ранее Netflix лицензировал права на игры на основе своих шоу, в частности сериал «Очень странные дела» (Stranger Things).

Как сообщал Укринформ, бывшая американская актриса, супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала на стриминговой платформе Netflix.

По материалам: Укринформ