NASA готовит операцию по спасению Hubble

15.07.2021 22:05

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установило вероятную причину выхода из строя телескопа Hubble.

Как передает Укринформ, об этом информирует сайт NASA.

Сбой в работе телескопа был связан с компьютером полезной нагрузки, который находится в узле SI C&DH. После его выхода из строя все приборы телескопа перешли в безопасный режим.

NASA допускает версию того, что причиной выхода из строя мог стать модуль управления питанием Power Control Unit, который находится в том же узле, что и компьютер полезного питания. Сейчас специалисты NASA готовятся к операции по возобновлению работы телескопа Hubble.

Как сообщалось, в настоящее время главный бортовой компьютер телескопа Hubble полностью находится в офлайне: инженеры с Земли пытаются как можно быстрее восстановить его нормальную работу.

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Телескоп Hubble выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов, на основе которых подготовлено около 13 тыс. научных работ.

По материалам: Укринформ