Напечатанный на 3D-принтере первый стальной мост открыли в Амстердаме

Напечатанный на 3D-принтере первый стальной мост открыли в Амстердаме

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16.07.2021 13:26

Укринформ

В нидерландском городе Амстердам был открыт первый в мире пешеходный мост из стали, напечатанный на 3D-принтере.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Gemeente Amsterdam, после длительных испытаний мост был официально открыт с участием королевы Максимы.

"Мост, напечатанный на 3D-принтере, был установлен над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из стали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мост временный. Уже через два года его заменят на привычный, который сейчас на реставрации.

В то же время установленный мост, который был напечатан на 3D-принтере, будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. В частности, они будут изучать, как будет реагировать мост на погодные условия, перемещения пешеходов. Мост изготовлен из нержавеющей стали и весит 6 тонн. Конструкция оснащена специальными датчиками, которые помогут исследователям вести наблюдение за мостом в режиме реального времени. Также это позволит выявить, когда мосту нужен ремонт. А еще можно узнать, сколько именно пешеходов ежедневно переходят по мосту.

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Созданная с помощью 3D-печати конструкция появилась благодаря нидерландской компании MX3D.

"Мы показали, что можно печатать большие формы в металле", – отметил гендиректор MX3D Хейс ван дер Велден.

Впервые мост был представлен на нидерландской неделе дизайна в Эйндховен в октябре 2018 года. Там проект получил сразу несколько наград.

Фото: www.amsterdam.nl

По материалам: Укринформ