IТ, стартапы и облачные технологии: Украина подписала документ с Amazon

IТ, стартапы и облачные технологии: Украина подписала документ с Amazon

16.07.2021 16:42

Укринформ

В Лондоне вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали документ, который ускорит цифровую трансформацию и внедрение инноваций в Украине.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил Федоров.

Благодаря подписанному документу учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать украинских студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Отмечается, что это будут бесплатные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.

Программы от Amazon помогут развить украинскую ІТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.

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Развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в стране.

Как сообщал Укринформ, в июне для модернизации системы подготовки ІТ-специалистов от школы до аспирантуры и обеспечения потребностей ІТ-индустрии в высококвалифицированных специалистах образована рабочая группа по вопросам реформирования ІТ-образования при Министерстве цифровой трансформации.

Фото: lifepoland.com.ua / Минцифры

По материалам: Укринформ