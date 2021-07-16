IТ, стартапы и облачные технологии: Украина подписала документ с Amazon
IТ, стартапы и облачные технологии: Украина подписала документ с Amazon
16.07.2021 16:42
Укринформ
В Лондоне вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали документ, который ускорит цифровую трансформацию и внедрение инноваций в Украине.
Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил Федоров.
Благодаря подписанному документу учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать украинских студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Отмечается, что это будут бесплатные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.
Программы от Amazon помогут развить украинскую ІТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.
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Развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в стране.
Как сообщал Укринформ, в июне для модернизации системы подготовки ІТ-специалистов от школы до аспирантуры и обеспечения потребностей ІТ-индустрии в высококвалифицированных специалистах образована рабочая группа по вопросам реформирования ІТ-образования при Министерстве цифровой трансформации.
Фото: lifepoland.com.ua / Минцифры
По материалам: Укринформ