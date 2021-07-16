Быстрая «зачистка» истории: в Google появилась новая функция

16.07.2021 19:41

Укринформ

Приложение Google получило новую функцию, которая позволит пользователям удалять содержание их поисковой истории за последние 15 минут.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Indian Express.

Сейчас функция доступна только для пользователей с операционной системой iOS, а для Android она начнет появляться позднее в течение этого года.

Сама функция особенно полезна в случаях, когда вы делитесь своим устройством с другими людьми и не хотите переходить в настройки, чтобы вручную удалять поисковую историю.

Приложение Google также автоматически будет очищать ваши поисковые истории каждые три, 18 или 36 месяцев, если вы включите эту опцию.

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Отмечается, что Google по умолчанию устанавливает временные рамки в 18 месяцев для удаления поисковой истории. Пользователи могут изменить эти рамки в настройках приложения.

Как сообщал Укринформ, социальная сеть Facebook разработала новую функцию для групп на собственной платформе.

По материалам: Укринформ