Астрономы заметили активность на самой большой из обнаруженных комет

Астрономы заметили активность на самой большой из обнаруженных комет

16.07.2021 07:38

Укринформ

Астрономы с помощью телескопа обсерватории Лас Камбрес (LCO) заметили активность на комете C / 2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ZN.

Отмечается, что комета является самой большой из всех, которые когда-либо были обнаружены.

Впервые о комете сообщили 19 июня, ее нашли в данных проекта Dark Energy Survey. Но в то время данных о том, что это активный мир, у ученых не было. Комета движется по направлению к Солнцу из отдаленных уголков нашей системы, поэтому исследователи не могли точно определить, когда же у нее появится хвост.

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Теперь же астрономы из Новой Зеландии заметили комету на снимках телескопа LCO, который располагается в Южной Африке. Майкл Баннистер, который и заметил комету на изображениях, заявил, что он увидел «нечеткую точку», которая отличалась от соседних звезд.

Дальнейший анализ изображений позволил рассмотреть кому кометы. Вместе с тем, объект все еще находится на расстоянии от Земли, вдвое превышающее дистанцию ​​от Сатурна до Солнца, поэтому рассмотреть его подробнее не получится.

Диаметр кометы оценивается в 100 километров. Это более чем в три раза больше, чем в кометного ядра, находящегося вторым в списке рекордсменов – кометы Хейла-Боппа, открытой в 1995 году.

По материалам: Укринформ