Технологии

Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

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Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

Фото

16.07.2021 17:05

Укринформ

Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке сделал фотографию Луны, находясь на Международной космической станции (МКС). 

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Tвиттере.

"Съемка Луны с МКС является более сложным, нем вы думаете», – написал Песке.

По его словам, только одно окно на Международной космической станции позволяет масштабирование изображения.

Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

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«Я был очень рад увидеть полумесяц из этого окна», – отметил он.

Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

Как сообщал Укринформ, Европейское космическое агентство (ESA) решило помочь астронавтам, создав сеть спутников GPS, которая будет работать на поверхности Луны.

Фото: Тома Песке/Твиттер

По материалам: Укринформ

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