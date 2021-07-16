Астронавт сделал снимки Луны с необычного ракурса

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16.07.2021 17:05

Укринформ

Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке сделал фотографию Луны, находясь на Международной космической станции (МКС).

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Tвиттере.

"Съемка Луны с МКС является более сложным, нем вы думаете», – написал Песке.

По его словам, только одно окно на Международной космической станции позволяет масштабирование изображения.

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«Я был очень рад увидеть полумесяц из этого окна», – отметил он.

Как сообщал Укринформ, Европейское космическое агентство (ESA) решило помочь астронавтам, создав сеть спутников GPS, которая будет работать на поверхности Луны.

Фото: Тома Песке/Твиттер

По материалам: Укринформ