В атмосфере газовой экзопланеты впервые обнаружили изотопы

15.07.2021 13:56

Укринформ

Исследователи из Лейденского университета (Нидерланды) впервые обнаружили изотопы в атмосфере экзопланеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

Газовая планета TYC 8998-760-1 b, которая была обнаружена в 2019 году, расположена в 300 световых лет от Земли.

Ученые обнаружили в атмосфере вокруг этой планеты изотопы углерода-13.

«На самом деле особенным является то, что мы можем измерить это (углерод-13 – ред.) в атмосфере экзопланеты на таком большом расстоянии», – сказал астроном Япенг Жанг.

Углерод-12, самый распространенный стабильный изотоп углерода, содержит шесть нейтронов.

Углерод-13 имеет шесть протонов и шесть электронов, но семь нейтронов. Это важно, поскольку пути их формирования отличаются. Они также ведут себя по-разному в зависимости от условий окружающей среды.

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На TYC 8998-760-1 b исследователи ожидали определенного количества углерода. Однако то количество углерода-13, которое они обнаружили в атмосфере экзопланеты, вдвое превышало их прогнозы.

По словам ученых, это открытие дает новое представление о малоизвестном процессе формирования этой планеты.

Как сообщал Укринформ, ученые с помощью телескопа TESS от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнаружили четыре планеты, вращающиеся вокруг двух молодых звезд.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ