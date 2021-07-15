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Телескоп NASA нашел две молодые планетные системы

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Телескоп NASA нашел две молодые планетные системы

Телескоп NASA нашел две молодые планетные системы

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15.07.2021 06:50

Укринформ

Науковці за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.

Об этом сообщает NASA, передает Укринформ.

Звезды TOI 2076 и TOI 1807 располагаются на расстоянии 130 световых лет от Земли, а дистанция между ними составляет около 30 световых лет.

Возраст обеих звезд составляет около 200 миллионов лет, равняет примерно 5% от возраста Солнца.

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Вокруг TOI 2076 вращается три мини-нептуна – планеты, размеры которых находятся между размерами Земли и Нептуна.

  У TOI 1807 располагается только одна планета.

По материалам: Укринформ

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