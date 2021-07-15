США предлагают до $10 миллионов за данные об иностранных хакеров

США предлагают до $10 миллионов за данные об иностранных хакеров

15.07.2021 18:14

Укринформ

Правительство США предложило вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет обнаружить или определить местонахождение хакеров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Как указано в заявлении пресс-службы, это касается любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимает участие в злонамеренной кибер-деятельности, направленной против критической инфраструктуры США.

К системам, подлежащим защите от хакеров, принадлежат не только компьютерные системы правительства и финансовых учреждений США, но и те, что используются или влияют на межгосударственную торговлю либо связь.

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Вознаграждение за данные о хакерах будет предоставляться в рамках правительственной программы "Вознаграждение за правосудие". Выплаты вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте.

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Как сообщал Укринформ, в начале июня Министерство юстиции США вернуло $2,3 млн из выкупа, уплаченного хакерам, атаковавшим магистральный трубопровод Colonial Pipeline. Сообщается, что работники правопорядка изъяли почти весь более чем четырехмиллионный выкуп. Агенты смогли идентифицировать виртуальный валютный кошелек, который хакеры DarkSide использовали для вымогательства денег у Colonial Pipeline.

По материалам: Укринформ