Одна транзакция биткоина оставляет больший углеродный след, чем просмотр 100 тысяч часов YouTube

14.07.2021 18:25

Укринформ

Согласно Индексу энергопотребления биткоинов Digiconomist, одна транзакция биткоина может потреблять в среднем до 1752,79 киловатт-часов электроэнергии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider India.

Как отмечается, углеродный след биткоина, или количество парниковых газов, генерируемых в результате майнинга криптовалюты, равен эквиваленту просмотра 138 762 часов видео на сервисе "Ютуб" или 1,8 млн транзакций VISA.

По данным издания, VISA обеспечивает около 42% мирового кредитного рынка, то есть компания – один из крупнейших поставщиков платежей в мире, наряду с Mastercard, Discover и American Express. И даже ее углеродный след меньше.

В течение года объем энергии, используемый при добыче биткоина, равен количеству потребления энергии Швецией. Но, в отличие от Швеции, где почти половина произведенной энергии происходит из возобновляемых источников, установки по майнингу биткоинов сосредоточены в странах, где основным источником производства электроэнергии является сжигание ископаемого топлива, в частности угля.

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Одной из основных причин высокого потребления энергии при добыче биткоинов является то, что для аутентификации транзакции майнеры должны решить математическое уравнение с помощью «игры в отгадывание чисел», которую выполняют компьютеры. И компьютеры во всем мире соревнуются друг против друга. Чем мощнее компьютер, тем быстрее он решит уравнение и аутентифицирует транзакцию. Этот процесс называется «Доказательство работы» (PoW).

Проблема в том, что многие компьютеры участвуют, но победитель только один. Итак, отрасль придумала «Доказательство ставки» (PoS), чтобы попытаться облегчить нагрузку на сеть. Модель PoS уменьшает потребление энергии почти на 99% по сравнению с PoW.

По материалам: Укринформ