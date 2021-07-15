Microsoft официально представила Windows 365
Microsoft официально представила Windows 365
14.07.2021 22:11
Укринформ
Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 365.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Microsoft.
Как отмечается, Windows 365 будет доступна со 2 августа этого года.
По словам главного исполнительного директора компании Microsoft Сатьи Наделлы, с созданием Windows 365 появляется новая категория – Cloud PC или виртуализированный рабочий стол.
Наделла также отметил, что использованный в этой операционной системе механизм "сохраняет информацию в облаке, а не на устройстве".
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Главной целью разработки Windows 365 было – обеспечить бесперебойную работу компаний, сотрудники которых работают в дистанционном режиме в условиях, сложившихся в последнее время.
Ранее компания Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Windows 10.
По материалам: Укринформ