Китайский зонд показал, как садился с парашютом на Марс

Китайский зонд показал, как садился с парашютом на Марс

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15.07.2021 14:57

Укринформ

Китайский марсоход «Журонг» прислал снимки, где видно парашют, на котором зонд сел на Красную планету.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CGTN.

Марсоход приземлился в мае в южной части равнины Утопия на Марсе. Во время посадки тепловой щит на аппарате замедлял падение, отталкиваясь от марсианского воздуха, а затем открылся парашют – и аппарат опустился на поверхность планеты.

На фотографиях парашют лежит на поверхности Красной планеты.

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Как сообщал Укринформ, космическая миссия «Тяньвень-1», которая состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, стартовала с космодрома Вэньчан, в провинции Хайнань, на юге Китая, 23 июля 2020 года.

15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе. Шестиколесный планетоход, который передвигается и питается от солнечных батарей, весит около 240 килограммов.

Фото: GTNO

По материалам: Укринформ