Китай разработал холодильник с абсолютным нулем температуры
Китай разработал холодильник с абсолютным нулем температуры
15.07.2021 11:24
Укринформ
Институт физики, входящий в состав Академии наук Китая, разработал прототип холодильника, который обеспечивает сверхнизкую температуру, близкую к абсолютному нулю, что является физическим пределом температуры.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
В институте заявили, что разработали прототип холодильника для реализации сверхнизкой температуры всего на 0,01 градус выше абсолютного нуля (0 по шкале Кельвина), который составляет -273,15 градуса Цельсия.
Отмечается, что в отличие от традиционного холодильника, работающего с подачей жидкого гелия в качестве вспомогательного метода охлаждения, прототип работает без использования жидкого гелия.
Он имеет большое внутреннее пространство и более длительное время работы. Также аппарат удобнее для эксплуатации и обслуживания.
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В Институте добавили, что прототип может работать стабильно и непрерывно, обеспечивая температуру на 0,0109 градуса Цельсия выше абсолютного нуля.
Такие холодильники широко используются, в частности в физике конденсированных сред и астрономических исследованиях.
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Как известно, абсолютный ноль температуры – начало отсчета абсолютной температуры по термодинамической шкале (0 «ноль» по шкале Кельвина). Абсолютный ноль температуры на 273,16 K ниже температуры тройной точки воды (или на 273,15 °C ниже нуля температуры по шкале Цельсия).
По материалам: Укринформ