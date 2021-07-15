Китай разработал холодильник с абсолютным нулем температуры

15.07.2021 11:24

Укринформ

Институт физики, входящий в состав Академии наук Китая, разработал прототип холодильника, который обеспечивает сверхнизкую температуру, близкую к абсолютному нулю, что является физическим пределом температуры.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

В институте заявили, что разработали прототип холодильника для реализации сверхнизкой температуры всего на 0,01 градус выше абсолютного нуля (0 по шкале Кельвина), который составляет -273,15 градуса Цельсия.

Отмечается, что в отличие от традиционного холодильника, работающего с подачей жидкого гелия в качестве вспомогательного метода охлаждения, прототип работает без использования жидкого гелия.

Он имеет большое внутреннее пространство и более длительное время работы. Также аппарат удобнее для эксплуатации и обслуживания.

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В Институте добавили, что прототип может работать стабильно и непрерывно, обеспечивая температуру на 0,0109 градуса Цельсия выше абсолютного нуля.

Такие холодильники широко используются, в частности в физике конденсированных сред и астрономических исследованиях.

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Как известно, абсолютный ноль температуры – начало отсчета абсолютной температуры по термодинамической шкале (0 «ноль» по шкале Кельвина). Абсолютный ноль температуры на 273,16 K ниже температуры тройной точки воды (или на 273,15 °C ниже нуля температуры по шкале Цельсия).

По материалам: Укринформ