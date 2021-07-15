Facebook заплатит пользователям миллиард долларов за контент
Facebook заплатит пользователям миллиард долларов за контент
15.07.2021 13:04
Укринформ
Компания Facebook Марка Цукерберга планирует выплатить 1 миллиард долларов США до 2022 года пользователям, которые создают контент для Facebook и Instagram.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.
«Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов создателей, чтобы они могли зарабатывать на жизнь. Поэтому мы создаем новые программы, чтобы инвестировать более $1 млрд как вознаграждение авторам за отличный контент, который они создают на Facebook и Instagram, до 2022 года», – заявил Цукерберг.
Первая из программ будет поощрять создателей коротких видео в Reels для Instagram.
Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Facebook развернул новые инициативы по выплате денег создателям, чтобы поощрить известных пользователей социальных сетей пользоваться своими сервисами.
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Например, в апреле Facebook объявил ряд новых программ для создателей, чтобы зарабатывать деньги через Instagram.
Уже в июне компания объявила, что не будет сокращать доходы создателям, которые они получают, в частности, за платные онлайн-события и подписчиков по меньшей мере до 2023 года.
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Как сообщал Укринформ, социальная сеть Facebook разработала новую функцию для групп на собственной платформе.
По материалам: Укринформ