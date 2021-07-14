Peugeot представил новейший гибридный гиперкар 9X8

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11.07.2021 16:13

Укринформ

Французский автопроизводитель Peugeot после нескольких лет отсутствия снова примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2022 году: Peugeot 9X8 — это новая запись в истории бренда, благодаря которой Peugeot войдет в новый класс гиперкаров.

Как передает Укринформ, презентации автомобиля посвящено специальное видео на канале Peugeot на Ютубе.

Эта экстремально выглядящая и почти окончательная версия гиперкара Peugeot для гонок на длинные дистанции, возвращающая бренд к 24 часам Ле-Мана, следует соглашению об именах своих предшественников, за исключением одного важного различия. Название модели содержит не «0», ​а «X». Эта буква существует не просто так: по словам Peugeot Sport, «X» относится к тому факту, что 9X8 является полноприводным и гибридным.

​Peugeot ​9X8 — это гиперкар длиной 5 метров, шириной более 2 метров и высотой всего 1,18 метра. Настоящий низкий «летчик». В отличие от своего предшественника 908, 9X8 имеет на борту не дизельный, а бензиновый двигатель. Это 2,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, который передает на задние колеса 680 лошадиных сил.

Источник питания, соединенный с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач, работает вместе с электромотором мощностью 272 л.с., приводящим в движение передние колеса. Мощность системы ограничена 680 л.с., а в нижней части находится батарея на 900 В, разработанная TotalEnergies, Saft и Peugeot Sport.

​Примечательно, что у 9X8 нет заднего антикрыла. Peugeot утверждает, что кузов гиперкара создает достаточное давление вниз. Также бросается в глаза освещение спереди и сзади. В любом случае связь с остальным семейством Peugeot очевидна.

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Яркой деталью является наклейка с надписью «Моя другая машина — Peugeot 508». ​Peugeot ​заявляет, что в этом году отправит на трассу финальную версию 9X8. В следующем году автомобиль будет представлен в классе гиперкаров Ле-Мана WEC.

Всего за руль гибридного «монстра» сядут семь водителей, наиболее известным из которых широкой публике является Кевин Магнуссен, бывший пилот Формулы-1 в Haas.

Фото: Peugeot

По материалам: Укринформ