Автоторможение и еще 74 функции безопасности: Jeep представил новый внедорожник

Автоторможение и еще 74 функции безопасности: Jeep представил новый внедорожник

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14.07.2021 12:18

Укринформ

Американская компания Jeep представила новый внедорожник 2022 – Jeep Compass.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

В середине внедорожника установлены 21,3-сантиметровый сенсорный дисплей с новой информационно-развлекательной системой Uconnect 5 и 25,7-сантиметровая панель приборов.

Компания заявляет, что автомобиль имеет 75 функций, связанных с безопасностью, среди которых – автоматическое торможение.

Мощность 2,4-литрового двигателя Tigershark из четырех цилиндров составляет 177 лошадиных сил, а крутящий момент 2022 Jeep Compass равен 172 Нм.

Отмечается, что предыдущая модель была более мощная – 180 л. с. и 175 Нм соответственно.

Стоимость базовой модели 2022 Jeep Compass составляет 24 995 долларов США. Авто появится в американских шоурумах уже осенью этого года.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Jeep представила два новых внедорожника 2022 Jeep Wagoneer и 2022 Grand Wagoneer.

Фото: Stellantis

По материалам: Укринформ