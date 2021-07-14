Apple выпустила магнитный аккумулятор для всех видов iPhone 12

Apple выпустила магнитный аккумулятор для всех видов iPhone 12

14.07.2021 19:18

Укринформ

Компания Apple выпустила беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack для всех версий iPhone 12.

передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Стоимость одного устройства, которое доступно только в белом цвете, составляет 99 долларов США.

Отмечается, что MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части всех версий модели iPhone 12. Устройство продолжает автономную работу iPhone 12, чья батарея разряжается.

Мощность MagSafe Battery Pack, с которой он заряжает iPhone 12, равна 5 ватт.

Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч, что более чем в два раза меньше мощности внутренней батареи iPhone 12 (3110 мегаампер в час).

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Первые доставки ожидаются на следующей неделе.

Как сообщал Укринформ 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине и планирует ввозить технику и контролировать магазины официальных дилеров.

Фото: Apple

По материалам: Укринформ