Маск приобрел билет на космолет Брэнсона – СМИ

13.07.2021 11:36

Укринформ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел билет на предстоящий полет в космос ракетоплана компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Virgin Galactic.

В то же время отмечается, что пока не понятно, когда именно Маск сможет отправиться в предстоящее путешествие и какое место он занимает в списке ожидания. В настоящее время депозит на поездки уже внесли больше 700 человек. Стоимость билета составляет 250 тыс. долларов.

Издание отмечает, что представители Tesla Inc. и Space Exploration Technologies Corp. Маска не ответили на запросы о комментариях.

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Как отмечается, Маск и Брэнсон – друзья. Основатель SpaceX лично наблюдал за взлетом Брэнсона с космопорта «Америка» в воскресенье.

Маск также поздравил Брэнсона с успешным полетом в космос.

Как сообщал Укринформ, Брэнсон 11 июля успешно слетал в космос и приземлился на своем космолете.

Ракетоплан VSS Unity на высоту около 15-20 километров доставил самолет-носитель. Затем ракета вывела экипаж на суборбитальную высоту около 80 км, которую ученые считают границей между атмосферой и космосом.

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В течение нескольких минут экипаж ракеты находился в состоянии невесомости. После этого ракета начала постепенно опускаться и приземлилась.

Virgin Galactic стремится доставлять туристов в космос с момента своего основания в 2004 году.

По материалам: Укринформ