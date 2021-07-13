Киевстар запустил удаленный переход на контракт

PR

13.07.2021 14:10

Укринформ

Абоненты предоплаты мобильного оператора «Киевстар» смогут перейти на контрактную форму обслуживания удаленно, просто позвонив в справочный центр компании.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-служба оператора.

«Абоненты предоплаты Киевстар смогут перейти на контрактную форму обслуживания отдаленно – просто позвонив в справочный центр оператора по номеру 466. Для этого достаточно назвать свои фамилию, имя и дату рождения оператору справочного центра для их внесения в договор, а затем выбрать тарифный план» , – говорится в сообщении.

Далее, по информации Киевстар, в течение 30 дней абоненты смогут посетить любой фирменный магазин Киевстар с паспортом и ИНН, чтобы завершить подписание договора. Все это время они смогут пользоваться основными услугами в своем новом тарифе.

Отмечается, что упростить подключение контрактных тарифов удалось благодаря обновлением IT-систем оператора на современное решение от Ericsson. Среди преимуществ контрактной формы обслуживания, за которую ее выбирают клиенты, – выгодный пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на календарный месяц, возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а платить в следующем.

В компании напомнили, что абоненты могут иметь на одном счете несколько номеров, что выгодно для оплаты и управления услугами всей семьи. Кроме этого, у них более высокий уровень защиты номера и SIM-карты, ведь все операции с ними может осуществлять только идентифицированный владелец. Это особенно актуально, если к номеру привязаны онлайн-банкинг, профили в социальных сетях и тому подобное.

По данным пресс-службы, в Киевстар более 520 фирменных магазинов по всей Украине, где клиенты могут завершить переход на контракт, выбрать другой выгодный тарифный план, решать сервисные вопросы или приобрести современный 4G-смартфон и другие гаджеты.

Фото из открытых источников

Иллюстрация: Киевстар

По материалам: Укринформ