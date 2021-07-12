«Мотор Сич» покупает испанскую технологию для вертолетов

12.07.2021 16:00

Укринформ

В 2022 году предприятие "Мотор Сич" купит испанскую технологию по производству композитов для гражданских вертолетов.

Об этом в интервью Укринформу сказал генеральный директор компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Сейчас у нас гибридный фюзеляж: 40% композитов, 60% металл. Потому что пока покупают в основном военные, и им нужно крепить военное оборудование. На композитном корпусе его не подвесишь. Для гражданских вертолетов мы покупаем композитную технологию. Мы провели переговоры с испанской компанией, и в следующем, 2022-ом, году мы такую технологию купим", – сказал Богуслаев.

Он также предположил, что тяжелые вертолеты не будут на 100% изготавливаться из композитов.

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"Они будут гибридные, и это правильно. Впереди композитная эра, мы к этому готовимся", – прокомментировал генеральный директор запорожского авиастроительного завода.

По словам Богуслаева, сегодня украинские предприятия используют чужие композиты. "Мотор Сич" производит из композитов лопасти и детали для двигателя.

Как сообщал Укринформ, ранее предприятие получило сертификат на производство лопастей несущего винта.

По материалам: Укринформ