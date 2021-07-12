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А был ли в космосе миллиардер Брэнсон и его пассажиры?

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А был ли в космосе миллиардер Брэнсон и его пассажиры?

А был ли в космосе миллиардер Брэнсон и его пассажиры?

Инфографика

12.07.2021 20:08

Укринформ

Главная цель проекта SpaceShip Virgin Galatic – развитие космического туризма

Самолет-носитель поднимает ракетоплан до стартовой высоты 15-18 километров. Затем ракетоплан с помощью собственного реактивного двигателя выходит на околоземную орбиту, а чтобы сойти с орбиты VSS Unity складывает крылья и "ныряет" в атмосферу Земли, в нижних слоях атмосферы аппарат снова принимает форму самолета

А был ли в космосе миллиардер Брэнсон и его пассажиры?

По материалам СМИ и специализированных сайтов

По материалам: Укринформ

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