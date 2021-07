Вспышка на солнце, самое тонкое устройство и новый рекорд Apple: недельный технодайджест

10.07.2021 11:35

Укринформ

На этой неделе Китай запустил и вывел на орбиту новый спутник, Hubble показал две гигантские галактики, израильские ученые смогли создать самое тонкое в мире устройство, а Безос покинул должность гендиректора Amazon.

Укринформ предлагает подборку самых интересных новостей из области науки и технологий, опубликованных на сайте агентства за последнюю неделю.

Космос

Стеклянный купол и обзор на 360 градусов – СМИ узнали, какая уборная будет в Crew Dragon

Первая гражданская миссия на космическом корабле SpaceX, которая может полететь в космос осенью этого года, будет иметь лучшие виды в истории человечества из туалетного отсека.

Фото: SpaceX

«Не до конца ясно, как на космическом корабле SpaceX Crew Dragon работает система туалетов, потому дизайн окутан тайной. Но мы знаем, что туалет расположен в верхней части космического корабля, в этой зоне также будет стеклянный купол», — пишет издание Business Insider, которое приводит свидетельство одного из пилотов корабля, миллиардера Джареда Исаакмана.

* * *

Тайконавты с новой станции «Тяньгун» вышли в открытый космос

Двое китайских космонавтов с новой орбитальной станции «Тяньгун» в воскресенье совершили первый для КНР с 2008 года выход в открытый космос для проведения монтажных работ.

Фото: Xinhua/Rex/Shutterstock

Отмечается, что Лю Бомин и Тан Хунбо подготовили роботизированный манипулятор к работе, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции.

* * *

NASA оберегает Марс от «земной жизни» и бактерий

Разработанные NASA санитарные процедуры и методы стерилизации почти гарантируют, что аппараты будут очищены от "земной жизни".

Фото: NASA/JPL-CALTECH

Концепция предотвращения биологического перекрестного заражения применяется, чтобы защитить наших небесных соседей от нас и защитить нас от любых загрязнений, которые могут попасть через космические аппараты на Землю.

* * *

Китай запустил и вывел на орбиту новый спутник

Китай в понедельник в 07:28 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны успешно запустил и вывел на заданную орбиту новый спутник "Фэнъюнь-3E".

Китай запустил новый спутник / Фото: xinhuanet.com

Спутник был запущен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4C"("Long March-4C"), сообщили в Цзюцюаньском центре по запуску спутников.

* * *

Hubble показал две гигантские галактики

Телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию сразу двух гигантских галактик в космосе.

Фото: esahubble.org

Слева на фото расположена галактика 2MASX J03193743 + 4137580, а справа – UGC 266.

* * *

Девятый полет вертолета Ingenuity на Марсе длился почти три минуты

Очередной – уже девятый – полет вертолета Ingenuity стал одним из самых сложных в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9

— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021

Уточняется, что аппарат совершил свой 9-й и самый сложный за все время полет, пролетев в течение 166,4 секунды со скоростью 5 м/с.

* * *

NASA перенесло возвращения корабля Dragon на Землю

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что переносит дату отстыковки от МКС и возвращения на Землю грузового корабля Dragon.

Фото: twitter.com/NASA

«Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с Международной космической станции 7 июля. Он доставит на Землю результаты исследований МКС – от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен», – отметили в NASA.

* * *

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние годы

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса Х, которая стала самой мощной с 2017 года.

Фото: NASA/SDO

Отмечается, что солнечные вспышки классифицируются латинскими буквами А, В, С, М или Х в зависимости от величины пика интенсивности рентгеновского излучения вспышки (А – самая маленькая, Х – самая большая).

* * *

Китай запустил на орбиту спутник-ретранслятор

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" осуществил успешный запуск нового спутника ретрансляции данных "Тяньлянь I-05".

Фото: Синьхуа

Запуск произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань, на Юго-Западне Китай.

* * *

ІТ и гаджеты

Вероятно связанные с РФ хакеры атаковали сотни компаний по всему миру – СМИ

Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру с помощью программы-вымогателя.

По ее данным компании Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью, целью атак были компании, которые предоставляют IT-поддержку малому и среднему бизнесу. Среди них – Synnex Corp. и Avtex LLC. Сломав их программы, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.

* * *

Израильские ученые смогли создать самое тонкое в мире устройство

Исследователям из университета Тель-Авива удалось создать технологию, толщиной всего лишь в 2 атома, предназначенную для хранения информации.

Как пишет The Independent, современные устройства состоят из крошечных кристаллов, которые включают в себя примерно 1 миллион атомов, 100 атомов в квадрате. В компьютере они переключаются для кодирования и обработки информации.

* * *

Блокчейн может способствовать борьбе с изменением климата – ООН

Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что блокчейн-технология может сыграть важную роль в борьбе с климатическим кризисом.

«ООН должна продолжать экспериментировать в сфере блокчейнов. Чем больше мы экспериментируем, тем больше мы узнаём об этой технологии», – считает представитель ЮНЕП Минанг Ачария.

* * *

Безос покинул пост гендиректора Amazon

Американский миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon ушел с должности гендиректора организации 5 июля.

Отмечается, что вместо Безоса руководить компанией будет Энди Джесси, который сейчас является главой дочерней компании Amazon, которая предоставляет платформу облачных вычислений Amazon Web Services.

* * *

Пентагон отменил контракт на $10 миллиардов с Microsoft ради более масштабного проекта

Минобороны США объявило об отмене контракта на $10 млрд с компанией Microsoft по созданию облачной технологии JEDI для обмена данными между всеми родами войск.

Отмечается, что проект JEDI утратил актуальность в связи с новыми достижениями в области облачных вычислений. Вместо этого Пентагон начинает более современный в техническом плане и больший по масштабам проект. Он будет называться JWCC и базироваться на многооблачной технологии с расширенными возможностями для обмена данными.

* * *

Зеленский заявляет, что Украина открыта для белорусских айтишников

Президент Владимир Зеленский сказал о неизменной поддержке Украиной «белорусских друзей», в частности сообщил о мерах по поддержке белорусских айтишников, которые решили переехать в Украину.

«Мы всегда поддерживаем наших белорусских друзей… Наше министерство диджитализации занимается инфраструктурой. Мы приглашаем ключевые компании. К нам обращались белорусские ребята-айтишники, они к нам приехали. У нас в интернете ни на ком короны нет, и наш министр (цифровой трансформации Украины, вице-премьер-министр – ред.) Михаил Федоров сам лично этим занимается, связывается с компаниями», – отметил глава государства.

* * *

На Google подали в суд 36 американских штатов из-за монополизации рынка

В США столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск против компании Google за нарушение антимонопольного законодательства.

В иске отмечается, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка.

* * *

Акции Apple побили новый рекорд

Цена одной акции американской компании Apple по итогам торгов 7 июля возросла до $ 144,57, обновив свой рекорд себестоимости.

С начала этого года акции Apple возросли в цене на 8,9%. Общая стоимость компании возросла до 2,4 триллиона долларов США.

* * *

Исследование выяснило, почему YouTube предлагает нежелательный контент

Исследование эффективности работы алгоритмов YouTube показало, что они рекомендуют нежелательный контент.

Как выяснилось, люди из неанглоязычных стран чаще сталкиваются с оскорбительным контентом в YouTube, а в рекомендациях появляются видео с языком ненависти, жестокости и мошенничеством.

* * *

Китайский медиагигант WeChat заблокировал ЛГБТ-аккаунты – СМИ

Самый популярный медиасервис Китая WeChat удалил аккаунты на темы ЛГБТ, которые вели студенты и неправительственные группы.

По словам основательницы одной из ЛГБТ-групп, WeChat прислал владельцам аккаунтов сообщения о том, что они нарушили правила, но не сообщил деталей. Она утверждает, что десятки аккаунтов закрыли около 22:00 6 июля.

* * *

Microsoft выплатит сотрудникам бонус в $1 500 за работу во время пандемии

Американская компания Microsoft выплатит своим сотрудникам бонус в 1500 долларов США в благодарность за труд во время пандемии коронавируса.

По словам руководителя HR-департамента компании Катлин Хоган, бонус получают сотрудники, работающие как на территории США, так и за рубежом.

* * *

WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая модернизирует отправку превью ссылок в чатах.

Благодаря обновлению пользователи смогут видеть значительно больше превью ссылок с гораздо большим количеством информации, чем раньше.

* * *

Роботы и искусственный интеллект

Турецкий беспилотник с украинским двигателем побил рекорд высоты

В Турции БПЛА Akinci, разработанный компанией Bayraktar и оснащенный двигателем украинского производства, побил рекорд, достигнув наибольшей высоты, которой когда-либо достигали самолеты турецкого производства.

Во время этого полета БПЛА Akinci Bayraktar пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, преодолел в воздухе 7507 км.

* * *

Наука

Редактирование генов человека для продления жизни является лишь вопросом времени – генетик

Об этом в интервью Укринформу заявил генетик, исследователь старения и основатель «Школы долголетия» Александр Коляда.

По его словам, в популярной литературе можно найти понятие открытие "гена долголетия", но "следует понимать, что это метафора. Речь идет о совокупном наборе генов, способствующих долголетию – их сейчас где-то 150-250".

* * *

Автомобили

В США новейшая Tesla «самовоспламенилась» с водителем внутри

Новая версия Model S внезапно загорелась, когда внутри находился человек.

Фото: ©meiselasb

Инцидент произошел в Хаверфорде (штат Пенсильвания). Tesla Model S Plaid загорелась из-за сбоя электроники и водитель на короткое время оказался в ловушке внутри. Адвокат владельца заявил, что автомобиль «самовоспламенился».

* * *

Автомобиль-самолет совершил свой первый полет

AirCar по показателям двигателя близок к Сессне-172, его скорость в полете 170 км/ч, на дороге – до 200 км/ч, может перевезти двух человек и 200 кг груза.

Стефан Кляйн доехал на своей машине до аэропорта, где автомобиль взлетел, через 35 минут приземлился в Братиславе и поехал дальше в центр города. Среди других заявок на летающие автомобили, которые сейчас есть в мире – французская, японская, турецкая, израильская и голландская разработки.

* * *

BMW представил новый автомобиль

Немецкий автопроизводитель представил новый автомобиль купе 2022 BMW 2-Series Coupe.

BMW представил новый автомобиль / Фото: BMW

