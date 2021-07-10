Воздушная служба такси: японская компания планирует запустить бизнес летающих авто

10.07.2021 18:33

Укринформ

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Nikkei.

Японская авиакомпания откроет службу пассажирских перевозок, которая соединит аэропорты и популярные туристические направления в префектуре Миэ. Далее планируют превратить этот сервис в такой бизнес, который позволит перевозить людей к различным местам наподобие службы такси.

В начале Japan Airlines будет использовать летательный аппарат немецкого стартапа Volocopter, в который компания инвестировала в 2020 году. Это двухместный беспилотный самолет "eVTOL" или электрический вертикальный взлетно-посадочный самолет с дальностью полета 35 км. Он может лететь со скоростью до 110 км в час.

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Недавно Japan Airlines подписала соглашение о сотрудничестве с префектурой Миэ для проведения испытаний и последующей коммерциализации услуги. В начале речь пойдет о полетах на небольшие расстояния до 20 км, прежде чем перейти на расстояние от 50 до 150 км, то есть расстояние между городами провинции.

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С началом коммерческого использования в 2025 финансовом году новый сервис, как ожидается, соединит туристические направления с главным аэропортом префектуры.

Фото: Volocopter

По материалам: Укринформ