ВМС Турции вооружат беспилотными катерами

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09.07.2021 22:13

Укринформ

Современные беспилотные военные катера будут взяты на вооружение ВМС Турции для защиты морских границ страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

«Морские беспилотные катера будут использоваться для разведки и мониторинга, поражения надводных и подводных целей, защиты плавучих платформ и важных объектов на берегу, в том числе военных баз и портов», – сообщает телеканал.

Беспилотные катера производит компания Aselsan на верфи Sefine в рамках государственной доктрины «Голубая Родина», в частности направленной на усиление позиций Турции на море. Первая партия будет состоять из двух таких катеров.

Морские беспилотные катера, которые производят в Турции, могут развивать скорость, превышающую 40 узлов (74 км/ч). Автономность пробега более 600 морских миль (около 1100 км). Продолжительность работы без дозаправки – 4 дня.

Катера будут передавать изображение в центры обработки информации в режиме реального времени, при отсутствии управления будут действовать в автономном режиме.

Фото: TRT Haber

По материалам: Укринформ