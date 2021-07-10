В Британии представили автомобиль, который очищает воздух во время движения

В Британии представили автомобиль, который очищает воздух во время движения

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10.07.2021 20:56

Укринформ

Британский дизайнер Томас Хизервик на фестивале с авто- и мотоспорта Goodwood представил автомобиль, который собирает твердые частицы в отработаных газах, производимых при использовании авто.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Автомобиль, который впервые представили на автосалоне в Шанхае в апреле, имеет большую стеклянную крышу, а интерьер спроектировано так, чтобы авто внутри выглядело как комната, с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом, предназначенным для встреч или приема пищи.

Руль скрытый в приборной панели, а внешняя поверхность текстурированная рябью. Кроме того, чтобы отражать поток воздуха над автомобилем в ребристом экстерьере, передняя решетка оснащена воздушным фильтром, который за год собирать количество твердых частиц в отработавших газах размером с теннисный мяч.

Хизервик отметил, что это количество может показаться не слишком большим, но если представить миллион таких автомобилей в Китае, то технология действительно поможет очищать окружающую среду.

Вторая идея дизайна автомобиля – это альтернативное пространство для использования. «Автомобиль становится коммунальным помещением на время поездки». Стоимость машины составит примерно 40 000 фунтов стерлингов», – сказал Хизервик.

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В то же время профессор бизнеса и устойчивого развития Центра исследований автомобильной промышленности кардиффский школы Питер Уэллс высказал мнение, что вклад этой машины в очистку воздуха в загрязненных городских центрах будет настолько мизерным, что его невозможно измерить. «Я не могу понять, как этот автомобиль может сделать какой-то весомый вклад в решение многих проблем, связанных с использованием автомобиля», – сказал он.

Как сообщал Укринформ, в Братиславе автомобиль-самолет совершил свой первый полет. AirCar по показателям двигателя близок к Сессны-172, скорость в полете 170 км / ч, на дороге – до 200 км / ч, может перевезти двух человек и 200 кг груза.

Фото: GETTY IMAGES

По материалам: Укринформ