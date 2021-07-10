Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon
Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon
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10.07.2021 05:13
Укринформ
Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon, которую используют во время запусков на МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.
A Shortfall of Gravitas – плавучая платформа, которую аэрокосмическая компания SpaceX использует в качестве посадочной площадки для управляемой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, с целью дальнейшего восстановления и повторного использования.
Autonomous SpaceX droneship,
A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg
— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021
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Как ранее сообщало агентство, неделю назад ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос на МКС грузовой корабль Dragon.
По материалам: Укринформ