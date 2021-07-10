Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon

Видео

10.07.2021 05:13

Укринформ

Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon, которую используют во время запусков на МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

A Shortfall of Gravitas – плавучая платформа, которую аэрокосмическая компания SpaceX использует в качестве посадочной площадки для управляемой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, с целью дальнейшего восстановления и повторного использования.

Autonomous SpaceX droneship,

A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Читайте также: NASA перенесло возвращение корабля Dragon на Землю

Как ранее сообщало агентство, неделю назад ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос на МКС грузовой корабль Dragon.

По материалам: Укринформ