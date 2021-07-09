В июне СБУ «отбила» более 70 кибератак на украинские органы власти

В июне СБУ «отбила» более 70 кибератак на украинские органы власти

09.07.2021 13:59

Укринформ

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ

"Это произошло путем анализа более 65 000 критических событий информационной безопасности, произошедших за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности)", – говорится в сообщении.

В большинстве своем основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были: соединения с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

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Как сообщалось, на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

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Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно обнаруживать, реагировать и предотвращать угрозы в национальном киберпространстве.

По материалам: Укринформ