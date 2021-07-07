Пентагон отменил контракт на $10 миллиардов с Microsoft ради более масштабного проекта

Пентагон отменил контракт на $10 миллиардов с Microsoft ради более масштабного проекта

07.07.2021 03:52

Укринформ

Минобороны США объявило об отмене контракта на $10 млрд с компанией Microsoft по созданию облачной технологии JEDI для обмена данными между всеми родами войск.

Официальное сообщение об этом размещено на сайте Пентагона, передает Укринформ.

«Сегодня министерство обороны отменило запрос на облачную технологию JEDI и инициировало процедуру расторжения контракта», – говорится в заявлении.

Отмечается, что проект JEDI утратил актуальность в связи с новыми достижениями в области облачных вычислений. Вместо этого Пентагон начинает более современный в техническом плане и больший по масштабам проект. Он будет называться JWCC и базироваться на многооблачной технологии с расширенными возможностями для обмена данными.

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«Министерство намерено рассмотреть предложения ограниченного количества поставщиков, а именно Microsoft Corporation (Microsoft) и Amazon Web Services (AWS)», – заметили в Пентагоне.

Как подчеркнули в ведомстве, исследования рынка показали, что только эти два поставщика способны удовлетворить его требования. Пентагон также будет готов рассмотреть предложения от других американских компаний, если они будут отвечать требованиям оборонного ведомства.

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Напомним, проект JEDI изначально столкнулся с юридическими осложнениями из-за исков, связанных с конфликтом интересов. В октябре 2019-го Пентагон и Microsoft подписали контракт, который запускал взаимодействие в этом проекте, рассчитанном на 10 лет. В свою очередь компания Amazon, которая проиграла конкурс на JEDI, подала судебный иск, заявив, что выбор Пентагоном корпорации Microsoft был неправомерно политизирован.

По материалам: Укринформ