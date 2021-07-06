Вероятно связанные с РФ хакеры атаковали сотни компаний по всему миру – СМИ

Вероятно связанные с РФ хакеры атаковали сотни компаний по всему миру – СМИ

04.07.2021 05:34

Укринформ

Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний по всему миру с помощью программы-вымогателя.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью, передает Укринформ.

По ее данным, целью атак были компании, которые предоставляют IT-поддержку малому и среднему бизнесу. Среди них – Synnex Corp. и Avtex LLC. Сломав их программы, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.

Жертвами злоумышленников стали сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в стране, Coop Sweden. Она использовала программное обеспечение Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT.

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Слом нарушил работу кассовых систем. Coop Sweden была вынуждена закрыть 800 своих филиалов к устранению проблемы. В некоторых случаях на экранах сломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.

Специалисты по кибербезопасности утверждают, что количество пострадавших от кибератак может возрасти.

«Это один из самых мощных и масштабных изломов, за которым стоит не связан с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива », – сказал глава швейцарского поставщика услуг по кибербезопасности Kudelski Security Эндрю Говард.

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Вероятно, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Оно фигурировало в сообщениях о взломе в мае 2021 крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп – 11 миллионов долларов.

В мае хакеры из группы DarkSide, которую также связывают с россиянами, атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткойны.

По материалам: Укринформ