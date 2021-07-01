Технологии

Китайское космическое управление опубликовало новые изображения с Марса

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Китайское космическое управление опубликовало новые изображения с Марса

Китайское космическое управление опубликовало новые изображения с Марса

Фото, видео

27.06.2021 14:14

Укринформ

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые видеозаписи и изображения зонда Tianwen-1, который приземлился на Марсе и исследует эту планету.

Как передает Укринформ, об этом информирует агентство Xinhua

На видео видно, как зонд разворачивает парашют и спускается на марсианскую поверхность, а его марсоход Zhurong отъезжает от своей платформы и движется по поверхности планеты.

Китайское космическое управление опубликовало новые изображения с Марса

Китайское космическое управление опубликовало новые изображения с Марса

На видео видно, как зонд разворачивает парашют и спускается на марсианскую поверхность, а его марсоход Zhurong отъезжает от своей платформы и движется по поверхности планеты.

Обнародованные фотографии содержат виды Марса и следы путей, оставленные велосипедом.

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По состоянию на утро 27 июня зонд Tianwen-1 провел вокруг Марса 338 дней, а расстояние до Земли составляет примерно 360 миллионов км.

Марсоход Zhurong уже отработал на Марсе 42 марсианских дней и в целом проехал 236 метров.

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Zhurong продлит свою миссию по изучению научно-разведочных работ на Марсе, как планировалось.

По материалам: Укринформ

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