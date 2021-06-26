Технологии

Panasonic продала свою долю в Tesla – СМИ

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Panasonic продала свою долю в Tesla - СМИ

Panasonic продала свою долю в Tesla – СМИ

26.06.2021 08:37

Укринформ

Японская компания Panasonic продала свою долю в Tesla, но продолжит выпускать аккумуляторы для американского производителя электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

«Компания, базирующаяся в Осаке, заявляет, что продажа является результатом пересмотра ее стратегии в отношении владения акциями и не повлияет на деловое партнерство фирм», – говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость акций составляла около $3,6 млрд. В 2010 году Panasonic заплатила за свою двухпроцентную долю в Tesla $30 млн, добавляет японское агентство.

Оно также напоминает, что в предыдущем году Panasonic подписала соглашение о поставке аккумуляторов для электромобилей. 

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Как отмечает NHK, аналитики ожидают, что вырученные средства Panasonic направит на финансирование планов стратегии роста, «включая приобретение американской компании по разработке программного обеспечения Blue Yonder за 7,1 млрд долларов».

По материалам: Укринформ

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