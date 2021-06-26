Microsoft сообщила о новой атаке предположительно российских хакеров

26.06.2021 13:31

Укринформ

Корпорация Microsoft сообщила о новой атаке предположительно российской группировки хакеров Nobelium, которых также обвиняет в масштабном взломе программного обеспечения SolarWinds в 2020 году.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге Центра аналитики угроз Microsoft.

Новые атаки были направлены против пользователей из 36 стран, в частности США (45%), Великобритании (10%), Канады и Германии. По данным Microsoft, целью хакеров стали ИТ-компании, правительственные учреждения, неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. При этом большинство целей не были скомпрометированы, на сегодняшний день компании известно лишь о трёх взломанных объектах.

Кроме того, компания также обнаружила вредоносное программное обеспечение, которое было установлено на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Компания быстро отреагировала, закрыв доступ и обезопасив.

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Предыдущую активность хакеров Nobelium компания зафиксировала в конце мая, когда группировка совершила атаки на 150 госведомств, институтов в США и 24 странах.

По материалам: Укринформ