Кальмары в космосе, «звуковая» зарядка смартфона и вакцина в виде спрея: технологические новинки за неделю

Кальмары в космосе, «звуковая» зарядка смартфона и вакцина в виде спрея: технологические новинки за неделю

26.06.2021 10:00

Укринформ

Эта неделя была насыщена событиями, технологическими новинками и научными открытиями. От мегакометы и смартфона с самой большой мобильной камерой до аналога Clubhouse на Facebook и официальной презентации Windows 11. В работе Google и Telegram произошел сбой, а Китай обвалил Bitcoin до пятимесячного минимума.

Укринформ предлагает подборку самых интересных новостей из области науки и технологий, опубликованных на сайте агентства за последнюю неделю.

Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Двое астронавтов вышли в открытый космос, чтобы продолжить установку на поверхности Международной космической станции новых солнечных панелей.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

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Главный компьютер телескопа Hubble вышел из строя

Сейчас главный бортовой компьютер телескопа Hubble полностью находится в оффлайне: инженеры с Земли пытаются как можно быстрее восстановить его нормальную работу.

Бортовой компьютер Hubble нужен для координации работы всех научных инструментов. После остановки 13 июня главный компьютер перестал получать стандартный сигнал keep-alive, из-за чего перевел все научные инструменты в безопасный режим.

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Вертолет Ingenuity совершил восьмой и самый продолжительный полет над Марсом

Мини-вертолет Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса совершил восьмой полет над Красной планетой, который стал самым длинным из всех предыдущих.

Фото: NASA

Отмечается, что во время полета 21 июня вертолет оставался в воздухе 77,4 секунды, пролетев 160 метров. После этого он сел примерно в 134 метрах от марсохода Perseverance.

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На «круиз» в стратосферу продают билеты – цена вопроса $125 тысяч

Компания Space Perspective, базирующаяся во Флориде, начала принимать бронирование мест на первый коммерческий полет в стратосферу своего космического корабля "Нептун" – герметичной капсулы в гигантской воздушном шаре, предназначенного для транспортировки восьми пассажиров и одного пилота на высоту 30 тыс. метров.

Фото: Space Perspective

Пассажиры космического корабля "Нептун" проведут около шести часов на борту капсулы во время полета. В "Нептуне" есть лежачие сиденья, панорамные окна, ванная комната, предусмотрены закуски.

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В Солнечной системе обнаружили мегакомету, несущуюся к Сатурну

Астрономы обнаружили ранее неизвестную гигантскую комету UN271 2014, вошедшую в Солнечную систему.

"Это самое крутое, что мы нашли", – заявил Педро Бернардинелли, руководитель Университета Пенсильвании, который обнаружил комету.

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Несколько маленьких кальмаров, выращенных в морской лаборатории Кевало на Гавайях, были отправлены на МКС во время последней миссии SpaceX по доставке грузов.

Ученые хотят выяснить, как пребывание в космосе влияет на кальмаров, которые являются уникальными с точки зрения биологии животных, живущих в симбиозе с природными бактериями, которые помогают регулировать их биолюминесцентный эффект.

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Спутник NASA показал с орбиты китайский марсоход на Красной планете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировало китайский марсоход «Журонг», который двигался по поверхности Красной планеты на юг.

Снимок сделал «Марсианский разведывательный спутник» (MRO) – многофункциональная автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в космос в 2005 году.

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ІТ и гаджеты

Xiaomi хочет заряжать смартфоны через звук

Xiaomi подала патент на технологию зарядки гаджетов с помощью энергии, получаемой через окружающие звуки.

Технология включает в себя звуковое зарядное устройство, устройство хранения энергии и электронное устройство.

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В работе Google произошел сбой

В работе поисковой системы Google во вторник, 22 июня, произошел сбой.

71% жалоб касались проблем с сайтом поисковой системы, еще 28% связаны с авторизацией.

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Facebook запустил аналог Clubhouse в США

Компания Facebook запустила в США аналог Clubhouse – сервис Live Audio Rooms, что позволяет пользователям слушать подкасты общественных деятелей и сообществ в реальном времени и участвовать в них.

Фото: about.fb.com

Facebook наделит определенные общественные фигуры и группы в социальной сети правом создавать аудиокомнаты, в которых будут вестись дискуссии. Модератор подкаста может пригласить спикеров заранее или во время разговора. В комнате может быть до 50 ораторов, а количество слушателей не ограничено.

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Китай обвалил Bitcoin до пятимесячного минимума

Криптовалюта Bitcoin упала до пятимесячного минимума на фоне призыва Народного банка Китая к Alipay принять меры против торговли криптовалютой.

По данным Coindesk, Bitcoin подешевел на 10% до 31 179 долларов за монету, что стало самым низким уровнем с января. Затем он немного восстановился в цене и в последний раз торговался на уровне 33 000 долларов за монету, что является минимальным значением за две недели.

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Представили смартфон с самой большой мобильной камерой

Немецкая компания-производитель оптики Leica представила свой первый смартфон, который имеет самую большую в мире мобильную камеру.

Leitz Phone 1 примечателен в первую очередь тем, что смартфон получил самый большой в мире фотосенсор – дюймовый датчик разрешением 20 мегапикселей, наделенный широкоугольной оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 19 мм и светосилой f1.9.

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Суд ЕС снял с YouTube ответственность за нарушителей авторских прав

Суд ЕС принял решение, что YouTube и другие онлайн-платформы не несут прямой ответственности за размещение на них контента пользователей, которые нарушает авторские права.

Тем не менее, как отметил суд, если платформы, кроме простого предоставления площадки для публикации, используют какие-либо действия по продвижению такого контента (например, любые формы его рекламы), то это уже будет нарушением авторских прав с их стороны.

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Капитализация Microsoft впервые достигла $2 триллионов

Рыночная стоимость компании Microsoft впервые достигла $2 трлн.

Как отмечается, Microsoft стала второй после Apple публичной компанией в США, капитализация которой достигла $2 трлн.

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В работе мессенджера Телеграм произошел сбой

В работе мессенджера Tелеграм в четверг, 24 июня, произошел сбой.

Больше всего жалоб поступало на невозможность подключения к мессенджеру (88%) и проблемы с отправкой сообщений (13%).

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Microsoft официально представила Windows 11

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 11.

Новая ОС позиционируется как крупнейшее обновление в течение последнего десятилетия.

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В Британии начали расследование против Amazon и Google

В Великобритании началось официальное расследование против компаний Amazon и Google в связи с возможными нарушениями законодательства о защите прав потребителей.

Первые проверки британский регулятор начал еще в мае 2020 года.

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Роботы и искусственный интеллект

Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics

Корейская компания Hyundai Motor в понедельник, 21 июня, завершила сделку по приобретению американского производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Приобретение Boston Dynamics связано с желанием Hyundai стать поставщиком интеллектуальных мобильных решений.

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Наука

В Австралии стартовали испытания COVID-вакцины в виде спрея

Австралийские ученые начали клинические испытания вакцины против коронавируса, которая будет вводиться с помощью назального спрея.

Испытания проводят исследователи компании Nucleus Network (г. Брисбен). Они предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

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По материалам: Укринформ