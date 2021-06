Instagram позволит публиковать фото и видео с компьютера

Иллюстрация

26.06.2021 19:59

Укринформ

Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность создавать публикации с компьютера.

Как передает Укринформ, эту информацию Facebook подтвердила Bloomberg.

«Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер», – сказала пресс-секретарь Кристин Пай.

Эту функцию увидел консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Твиттере.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

На них видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

Instagram, основанный в 2010 году, долго не давал возможности создать веб-версию своего продукта, поскольку ранее пользователи просто постили фотографии своей жизни с помощью телефона. Сейчас большая часть людей, которые размещают публикации в Instagram, являются профессионалами или влиятельными людьми, которые размещают высоко отредактированые или созданные изображения и видео по определенному графику. Они используют сторонние инструменты для загрузки содержимого в Instagram через рабочий стол, и будут очень рады, если Instagram позволит им полноценно работать с компьютера.

По материалам: Укринформ