До 2024 года Украина должна перейти на электронный документооборот — советник Федорова

26.06.2021 12:31

Укринформ

До 2024 года в Украине планируется ввести систему электронного оборота документов, что освободит граждан от предоставления и получения бумажных документов в различных инстанциях.

Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявила советник министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило.

"Цель принятия этого законопроекта, чтобы в 2024 году были полностью электронные услуги. Может, (в бумажном виде) что-то останется, но цель – 100%. Это значит – все можно будет получить в электронном виде, и реестры будут обмениваться сами. Госорганы должны обращаться к базам данных, а не к человеку … Сейчас мы носим туда-сюда очень много ненужных документов ", – сказала она.

По словам Мерило, цифровизацию в Украине планировали, исходя из самых успешных международных кейсов, например, Эстонии и Великобритании.

"Очень хороший пример – Эстония, которая, можно сказать, на 100% электронная. Я не помню, когда я там видела последний раз чиновника, потому что он мне не нужен, я ему не нужна. Во многом мы берем примеры и с Великобритании … Берем лучшие примеры, как ID-карта, как "Трембита" – это обмен документами ", – детализировала Мерило.

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Советник министра напомнила, что Украина – первая страна, где цифровой паспорт стал полноценной заменой бумажному.

"Но надо признать, что Украина первая страна, где цифровой паспорт уже равен настоящему паспорту", – отметила Мерило.

Она уточнила, что уже сейчас украинцы с помощью сервиса "Дія" могут пользоваться широким перечнем услуг онлайн. Например, на данный момент родители уже 80% новорожденных детей пользуются услугой еМалятко.

"Во-первых, можно изменить место регистрации или место жительства онлайн, эта услуга сегодня удивительно востребована. Во-вторых, регистрация ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.) онлайн, уже половина ФЛП регистрируется онлайн, но цель – не половина, а много больше. Это и еМалятко, успешная комплексная услуга … это и электронная цифровая подпись, это электронный документооборот", – перечислила Мерило.

Комментируя достижения украинской диджитализации по сравнению с опытом других государств, советник министра акцентировала, что, хотя Украина пока не находится в "топе" международных рейтингов, однако в целом динамика позволяет положительно оценивать уже достигнутые результаты – и делать оптимистичные прогнозы.

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"Очень разные показатели. Скажем, на 60-м месте в мировом рейтинге – это хорошо или плохо? Хорошо, потому что мы были там мест на 30 ниже еще несколько лет тому назад … Мы в международных рейтингах невысоко, но все же по ним мы видим, что есть положительная тенденция. И мы на неплохих местах по открытым данным и по электронному участию там – в двадцатке ", – резюмировала Мерило.

Полная версия интервью: "Чтобы бегали документы, а не люди": о Paperless в Украине говорим с Яникой Мерило.

По материалам: Укринформ