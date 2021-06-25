В Британии начали расследование против Amazon и Google

В Британии начали расследование против Amazon и Google

25.06.2021 17:29

Укринформ

В Великобритании началось официальное расследование против компаний Amazon и Google в связи с возможными нарушениями законодательства о защите прав потребителей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Управления по вопросам конкуренции и рынка Великобритании (СМА).

«CMA выражает обеспокоенность тем, что Amazon и Google не делают достаточно для решения проблем с фальшивыми отзывами на своих сайтах. Они будут собирать дополнительную информацию от двух фирм, чтобы определить, могли ли они нарушить закон о защите прав потребителей, употребляя недостаточно мер для защиты покупателей от таких отзывов на сайтах», – говорится в сообщении.

В СМА считают, что фальшивые и ложные отзывы могут повлиять в частности на рейтинг бизнеса.

«Мы обеспокоены тем, что миллионы онлайн-покупателей могут быть введены в заблуждение, прочитав фейковые отзывы, а потом потратить деньги, опираясь на эти рекомендации… Важно, чтобы эти технологические платформы брали на себя ответственность, и мы готовы действовать, если придем к выводу , что они делают недостаточно», – заявил генеральный директор CMA Андреа Косчелли.

Первые проверки британский регулятор начал еще в мае 2020 года.

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Как сообщалось, в мае стало известно, что Антимонопольный регулятор Германии начал расследование в отношении Google относительно антиконкурентной практики.

По материалам: Укринформ