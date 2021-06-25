Спутник NASA показал с орбиты китайский марсоход на Красной планете

Спутник NASA показал с орбиты китайский марсоход на Красной планете

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25.06.2021 16:39

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировало китайский марсоход «Журонг», который двигался по поверхности Красной планеты на юг.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Снимок сделал «Марсианский разведывательный спутник» (MRO) – многофункциональная автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в космос в 2005 году.

Фото: NASA

MRO оснащен камерой HiRISE, которая может распознавать мелкие предметы.

Первый снимок сделан 6 июня, второй – 11 июня. На последнем видно, что китайский марсоход заметно продвигается дальше от посадочной платформы миссии.

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Как сообщал Укринформ, космическая миссия «Тяньвэнь-1», состоящаят из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань на юге Китая, 23 июля 2020 года.

15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе. Шестиколесный планетоход, который питается от солнечных батарей, весит порядка 240 килограммов.

Таким образом Китай стал третьей страной после США и СССР, доставившей марсоход на Красную планету.

По материалам: Укринформ