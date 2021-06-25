От «клубничного» суперлуния до звездопадов: самые яркие астрономические явления-2021

25.06.2021 14:15

Укринформ

Последнее в 2021 году суперлуние можно было наблюдать 24 июня.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на “Медузу”, это суперлуние называют «клубничным» – так как оно совпало по времени с сезоном сбора клубники.

Предыдущее было 26 мая – «кровавое» – необычное и эффектное благодаря лунному затмению, которое происходило тогда же.

Суперлуние — астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом, в который Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты. 24 июня между нами и естественным спутником было всего 361 558 километров.

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В 2021 году также можно будет увидеть в небе:

4 июля — Меркурий в наивысшей точке над горизонтом (при этом его можно наблюдать в течение всего июля). Ищите планету на небе незадолго до восхода солнца — на востоке.

11–13 августа — пик звездопада Персеиды. Это один из самых ярких метеорных потоков, который проходит ежегодно с 17 июля по 24 августа и на пике производит до 60 вспышек в час. Лучше всего наблюдать его за городом — там, где темно. Метеоры будут исходить из созвездия Персея, но могут появиться в любом месте на небе.

С середины сентября по декабрь — Венера во всей красе и в поле зрения после наступления сумерек. В декабре самое то — наблюдать серпик Венеры в телескоп и бинокль.

21–22 октября — пик звездопада Ориониды. Этот метеорный поток проходит ежегодно и производит на пике до 20 метеоров в час. Он образован частицами пыли, оставленными кометой Галлея. Преимущественно метеоры будут исходить из созвездия Ориона.

19 ноября — частичное лунное затмение. Лучше всего его будет видно в Северной Америке.

По материалам: Укринформ